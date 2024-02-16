شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على شباب بلوزداد في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بإستاد 5 يوليو في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد الجزائري 11.78 مليون يورو.

يدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

وتأتي مباراة الليلة بعد توقف طويل بسبب منافسات أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها وتوّجت بها كوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 فيما ودّعتها الجزائر من دور المجموعات.

أصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".