شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام تاريخية من انتصار الإسماعيلي على سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الإسماعيلي فى استعادة مسيرة الانتصارات على حساب سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دورى nile.

وكتب فوز الإسماعيلى على سيراميكا 4 ارقام تاريخية أشار لها الموقع الرسمى للإسماعيلى نستعرضها فى التقرير التالى...

-الإسماعيلي حقق الفوز بنتيجة 2 / 1 للمرة الـ130 بمسابقة الدوري العام والـ165 فى جميع البطولات.

– هذا الانتصار للدراويش حمل رقم 444 على ملعبه خلال مشواره بمسابقة الدوري.

– تعد تلك المباراة رقم 788 التي يخوضها الفريق على استاد الإسماعيلية.

– نادر فرج هو اللاعب رقم 227 الذى يحرز للدراويش بمسابقة الدوري.

واستعاد فريق الإسماعيلى طريق الانتصارات بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

افتتح التسجيل للإسماعيلى نادر فرج في الدقيقة 15 قبل أن يضيف عبد الرحمن المجدى الهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 27،بينما سجل صديق أوجولا هدف سيراميكا الوحيد فى الدقيقة 48.

وحصد الإسماعيلى أول 3 نقاط بعد الخسارة أمام إنبى في الجولة التاسعة من الدورى والتعادل أمام المصري في الجولة الـ11.

بهذه النتيجة يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفاً.