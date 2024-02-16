إيقاف العدّاء الإسباني محمد كتير سنتين بسبب تغيّبه عن فحوص منشطات

الرياص - اسماء السيد - مدريد: سيغيب عدّاء المسافات الطويلة الإسباني من أصل مغربي محمد كتير عن أولمبياد باريس 2024، بعدما أُوقف لمدة سنتين، بسبب ثلاث مخالفات تتعلّق بتغيّبه عن الحضور إلى مراكز فحص المنشّطات، وفقاً لبيان الاتحاد الدولي لألعاب القوى الجمعة.

فاز كتير البالغ 25 عاماً بفضية سباق 5000 م ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة المجرية بودابست عام 2023 كما في بطولة أوروبا في ميونيخ عام 2022، وكان من المتوقّع أن يشارك في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وقال البيان "أقرّ الإسباني محمد كتير بمخالفة قواعد فحوص المنشطات وأوقف من قبل وحدة النزاهة لمدة سنتين، بعد ثلاث مخالفات خلال مدة 12 شهراً".

وكان كتير أوقف في السابع من شباط/فبراير مؤقتاً، لكن الفائز ببرونزية سباق 1500 م في مونديال يوجين (الولايات المتحدة) عام 2022، نفى أن يكون قد ارتكب المخالفات، مشيراً إلى أنه سيستأنف حتّى يتمكن من مواصلة المنافسة.

وأشار الاتحاد الإسباني لألعاب القوى حينها إلى أنه "أوقف على الفور رخصة الرياضي" بعدما تبلّغ بشكلٍ رسميّ فتح التحقيق بشأنه.