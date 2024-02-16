دوري ابطال افريقيا.. انطلاق صافرة احداث مباراة الاهلي وشباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ لحظات احداث مباراة الاهلى ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا.

و يحتل الاهلي المركز الأول برصيد 5 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق شباب بلوزداد الجزائري رصيد 4 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر في لقاء آخر وأحرز لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: مح هانى،محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.