بالدرجات.. تقييم لاعبي الاهلي في السقوط أمام الأخدود بـ الدوري السعودي

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة، عن تقييم لاعبي فريق الاهلي السعودي، خلال مواجهة الأخدود، ببطولة دوري روشن.

وحل فريق أهلي جدة ضيفًا على حساب نظيره الأخدود، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي.

وخسر الاهلي من الأخدود، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء شهد عودة فيرمينو للتسجيل بعد غياب 189 يومًا.

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ويحتل فريق الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

تقييم لاعبي الاهلي السعودي أمام الأخدود

بحسب شبكة “سوفا سكور”، فإن رياض محرز كان أفضل لاعبي الاهلي السعودي في مباراة الأخدود بتقييم 7.8، يليه روبرتو فيرمينو بـ7.6.

وكان آلان سان ماكسيمان، ثالث أفضل لاعب في أهلي جدة بتقييم 7.4، ثم علي مجرشي، بـ7.2.

وحصل محمد المجحد، على أسوأ تقييم بين لاعبي الراقي بـ5.6، يليه إدوارد ميندي حارس المرمى بـ6.2، يليه سعد بالعبيد بـ6.5.