قائمة بدلاء الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "5 جويلية" بالجزائر، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل الفريق الرسمي، الذي شهد تواجد أكرم في وسط الملعب.

وتتكون مقاعد بدلاء الأهلي في اللقاء من:

"حمزة علاء، رامي ربيعة، محمود "كهربا"، رضا سليم، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم "نيدفيد"، كريم فؤاد، كريم الدبيس".

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: أنتوني موديست، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يتواجد فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.