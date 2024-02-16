شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الأهلى وبلوزداد فى الجزائر بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري المُقامة حالياً بإستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويُدير المباراة ، طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وضغط صاحب الأرض منذ بداية اللقاء وحاول الأهلي مُجاراة الفريق الجزائري الذي ظهر حماسياً ونشطاً للغاية.

تدريجياً نشط أداء الأهلي وأهدر أكثر من فرصة بعدما فشل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات في إستغلال هجمتين خطرتين للأحمر كان من الممكن التسجيل منهما لولا رعونة الثنائي.

و رد شباب بلوزداد بهجمة خطرة كاد من خلالها يسجل الهدف الأول مُستغلاً "لخبطة" من لاعبي الأهلي أمام مرمامهم لكن لاعب الفريق الجزائري يُسدد بعيداً عن الشباك.

ازادات المنافسة بين الفريقين وأن كانت الخطورة أكبر لصاحب الأرض الذي سدد أكثر من كرة خطرة أبتعدت عن مرمى مصطفى شوبير بسبب رعونة الفريق الجزائري تارة وبسبب تعامل دفاع الأهلي ومصطفى شوبير مع الهجمات بشكل جيد تارة أخرى.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وموديست

فيما يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : رامي ربيعة ومحمود كهربا ورضا سليم وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وكريم فؤاد وكريم الدبيس.

أما الفريق الجزائري فيلعب المباراة ، بتشكيل ضم ، كلاً من : أليكسيس جيندوز، حسين بن عيادة ، شعيب قداد ، معاد حداد ، يوسف لعواقي ، عبد الرؤوف بن غيث ، حسين سامي ، أكرم بوراس، عبد الرحمن مزيان ، ليونيل وامبا ومحمد بلخير

ويجلس على مقاعد البدلاء ، كلاً من : رضوان معاشو - زين الدين بوتمان - محمد بكير - جالو لامين - مامادو ساماكي - مختار بلكثير - عدلان قديورة ومحمد عزي.

ويدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

وأصطحب مارسيل كولر مدرب الأهلي في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".يدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

ويغيب 11 لاعباً عن الأهلي الليلة ، هم : وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.