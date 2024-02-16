ليفربول يفقد أليسون بيكر أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يفقد ليفربول حارسه البرازيلي أليسون بيكر في المواجهة المقبلة المقررة أمام برينتفورد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" أن أليسون سيغيب عن المباراة القادمة بسبب الإصابة، موضحة أن الحارس البرازيلي يعاني من إصابة على مستوي أوتار الركبة سيغيب على آثرها عن حماية عرين الريدز.

ومن جانبه أوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيرو رومانو أن حارس مرمى ليفربول سيخضع غدًا السبت لفحوصات لتحديد مدة الغياب ومدى خطورة الاصابة.

وينضم أليسون بيكر لقائمة مصابي ليفربول والتي تضم كل من الإسباني تياجو ألكانتارا والمجري دومينيك سوبوسلاي.

وتقام مباراة ليفربول وبرينتفورد غداً السبت وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثاتية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ستاد برنتفورد كوميونتي.