مصطفى محمد على رأس قائمة نانت المستدعاة لمواجهة باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يتواجد المهاجم المصري مصطفى محمد على رأس القائمة المستدعاة لفريق نانت لمواجهة باريس سان جيرمان في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، بينما يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة.

ويعيش مصطفى محمد فترة جيدة مع نانت حيث يقدم مستويات مذهلة في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.

قائمة نانت لمباراة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ديكامبس، بيتريك.

خط الدفاع: كوميرت، دوفيرني، بالوا، ناثان زيزي، مونجو، كاستيليتو، كوزا.

خط الوسط: موتوسامي، تشيريفيلا، سيسوكو، دوجلاس أوجوستو، بوتسينخام، كوكو.

خط الهجوم: سيمون، تراوري، مصطفى محمد، أبلين، عادل محمود، كاديويري.