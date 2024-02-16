فوز الأهلى والزمالك فى أولى جولات دور الـ8 لتصنيف دورى سيدات الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت على مدار اليوم، الجمعة، الجولة الأولى من دور الـ8 للتصنيف بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وشهدت منافسات الجولة الأولى فوز كل من: سموحة على الصيد 3/2 و سبورتنج على الشمس 3/1 و الزمالك على وادى دجلة 3/0 و الأهلى على الزهور 3/0 .

فيما تقام الجولة الثانية غدا السبت بلقاءات بين كل من، الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الصيد والزهور مع الأهلى ووادى دجلة مع الزمالك.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".