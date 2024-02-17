الأهلى يتعادل مع بلوزداد فى الجزائر ويحافظ على قمة المجموعة بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - تعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط يحافظ بهم على قمة المجموعة الرابعة يليه شباب بلوزداد ويانج أفريكانز التنزاني في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بـ4 نقاط.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وضغط صاحب الأرض منذ بداية اللقاء وحاول الأهلي مُجاراة الفريق الجزائري الذي ظهر حماسياً ونشطاً للغاية.

تدريجياً نشط أداء الأهلي وأهدر أكثر من فرصة بعدما فشل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات في إستغلال هجمتين خطرتين للأحمر كان من الممكن التسجيل منهما لولا رعونة الثنائي.

و رد شباب بلوزداد بهجمة خطرة كاد من خلالها يسجل الهدف الأول مُستغلاً "لخبطة" من لاعبي الأهلي أمام مرمامهم لكن لاعب الفريق الجزائري يُسدد بعيداً عن الشباك.

ازادات المنافسة بين الفريقين وأن كانت الخطورة أكبر لصاحب الأرض الذي سدد أكثر من كرة خطرة أبتعدت عن مرمى مصطفى شوبير بسبب رعونة الفريق الجزائري تارة وبسبب تعامل دفاع الأهلي ومصطفى شوبير مع الهجمات بشكل جيد تارة أخرى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب شباب بلوزداد الذي ضغط بقوة وقاد أكثر من هجمة خطرة وتصدى مصطفى شوبير لأكثر من تسديدة قوية للفريق الجزائري.

تراجع أداء الأهلي بشكل لافت للنظر ما سمح للفريق الجزائري لأن يُضغط بقوة على دفاع الأهلي ونال مروان عطية بطاقة صفراء للخشونة.

في الدقيقة 76 أجرى مارسيل كولر تغيير ثلاثي بنزول أفشة بدلاً من أكرم توفيق ، ورضا سليم بدلاً من حسين الشحات وكريم فؤاد بدلاً من طاهر محمد طاهر.

أخر 15 دقيقة من المباراة شهدت المباراة سيطرة من فريق بلوزداد وسط تراجع من الأهلي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة ، وشارك كهربا وعمرو السولية في أخر 3 دقائق بدلاً من موديست وأمام عاشور على التوالي. وحاول الفريقين التسجيل لكن ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي كما كانت مباراة الذهاب بالقاهرة في دسمبر الماضي.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وموديست

أما الفريق الجزائري فقد لعب المباراة ، بتشكيل ضم ، كلاً من : أليكسيس جيندوز، حسين بن عيادة ، شعيب قداد ، معاد حداد ، يوسف لعواقي ، عبد الرؤوف بن غيث ، حسين سامي ، أكرم بوراس، عبد الرحمن مزيان ، ليونيل وامبا ومحمد بلخير

وغاب 11 لاعباً عن الأهلي الليلة ، هم : وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.