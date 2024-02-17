شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: الاجهاد والغياب عن المباريات سبب تراجع مستوي لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الاهلى أن الجميع كان يرغب في حصد الفوز أمام شباب بلوزداد ولكن الفريق الجزائرى يمتلك لاعبين أقوياء.

وأوضح مصطفى شوبير خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة قائلا" الغياب عن المباريات الرسمية وأنضمام بعض اللاعبين من منتخباتهم الوطنية مؤخرا حيث يعاونون من الاجهاد".

وتمنى مصطفى شوبير الشفاء العاجل لزميله محمد الشناوى المصاب على مستوى الكتف وأجرى جراحة بأحد المراكز العلاجية بدولة ألمانيا ويغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

تعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.