شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: العقوبات الانضباطية الأبرز فى لقاء بلوزداد والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: بلوزداد والأهلى

المسابقة: الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: التعادل بدون أهداف

حكم الساحة: صامويل اوكوندا

مساعد أول: موتياما

مساعد ثان: أريك

فى مباراة بدون اختبارات داخل مناطق الجزاء أداء تحكيمي متوسط نتيجة الإخفاق فى معايير البطاقات الصفراء والحمراء، وكانت أبرز حالات المباراة كالاتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة الأولى مخالفة نتيجة اللعب بتهور من لاعب بلوزداد ضد لاعب الأهلي مروان عطية ، الحكم يحتسب مخالفة فقط ويتغاطى عن اشهار بطاقة صفراء مستحقة

الحالة الثانية: فى الدقيقة 14 تصطدم الكرة بالحكم على حدود منطقة جزاء النادى الأهلى نتيجة التحرك والتمركز الخاطئ للحكم وعدم قراءة اللعب ، ويقوم بعمل إسقاط لصالح الأهلى.

فى الدقائق 46 و 59 يتغاطى الحكم عن اشهار البطاقة الصفراء للاعب بلوزداد نتيجة تعطيل الهجوم الواعد والتهور

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من مروان عطية وقفشة من لاعبى الأهلى نتيجة المسك وتعطيل اللعب كما أنذر رقم 15 ورقم 2 من بلوزداد نتيجة اللعب بتهور.

اللياقة البدنية: كانت جيدة على مدار شوطى المباراة خصوصا عنصر السرعة القصوى والانتقال السريع فى بناء الهجوم باستثناء عنصر التمركز خاصة على حدود مناطق الجزاء.

الحكام المساعدون: نجح الحكمان المساعدان فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون نتيجة التركيز والتمركز الجيد.