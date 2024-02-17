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ناصر عباس: العقوبات الانضباطية الأبرز فى لقاء بلوزداد والأهلى

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: بلوزداد والأهلى 

المسابقة: الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا 

النتيجة: التعادل بدون أهداف 

 

حكم الساحة: صامويل اوكوندا

مساعد أول: موتياما

مساعد ثان: أريك 

 

فى مباراة بدون اختبارات داخل مناطق الجزاء أداء تحكيمي متوسط نتيجة الإخفاق فى معايير البطاقات الصفراء والحمراء، وكانت أبرز حالات المباراة كالاتى:

 

الحالة الأولى: فى الدقيقة الأولى مخالفة نتيجة اللعب بتهور من لاعب بلوزداد ضد لاعب الأهلي مروان عطية ، الحكم يحتسب مخالفة فقط ويتغاطى عن اشهار بطاقة صفراء مستحقة 

 

الحالة الثانية: فى الدقيقة 14 تصطدم الكرة بالحكم على حدود منطقة جزاء النادى الأهلى نتيجة التحرك والتمركز الخاطئ للحكم وعدم قراءة اللعب ، ويقوم بعمل إسقاط لصالح الأهلى.

 

فى الدقائق 46 و 59 يتغاطى الحكم عن اشهار البطاقة الصفراء للاعب بلوزداد نتيجة تعطيل الهجوم الواعد والتهور 

 

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من مروان عطية وقفشة من لاعبى الأهلى نتيجة المسك وتعطيل اللعب كما أنذر رقم 15 ورقم 2 من بلوزداد نتيجة اللعب بتهور.

 

اللياقة البدنية: كانت جيدة على مدار شوطى المباراة خصوصا عنصر السرعة القصوى والانتقال السريع فى بناء الهجوم باستثناء عنصر التمركز خاصة على حدود مناطق الجزاء.

 

الحكام المساعدون: نجح الحكمان المساعدان فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون نتيجة التركيز والتمركز الجيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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