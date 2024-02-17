الأهلي يتعادل سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.. ويحافظ على الصدارة

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الخميس، بإستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط يحافظ بهم على قمة المجموعة الرابعة يليه شباب بلوزداد ويانج أفريكانز التنزاني في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بـ4 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وموديست