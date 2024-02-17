بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يلاقي نادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة "23 فبراير 2024"، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الخميس، بإستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط يحافظ بهم على قمة المجموعة الرابعة يليه شباب بلوزداد ويانج أفريكانز التنزاني في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بـ4 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وموديست