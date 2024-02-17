إبراهيم سعيد: إمام عاشور أفضل لاعب في الأهلي وهو خليفتي في الملاعب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ووصفه بأنه خليفته في الملاعب.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" إمام عاشور هو أفضل لاعبي النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، وهو أفضل لاعب في صفوف المارد الأحمر بشكل عام".

وأضاف:" إمام عاشور لاعب يلعب وسط ضغط ولا يهاب أحد، لديه تمريرات مميزة للغاية، وأفضل لاعب وسط في مصر، يحتاج فقط إلى التكملة الهجومية".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.