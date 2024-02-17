تشكيل ليفربول المتوقع ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ملامح تشكيل الريدز الذي سيبدأ به مباراة برينتفورد المقررة اليوم السبت على ملعب جيتش كومينتي ستاديوم، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

يستعيد ليفربول خدمات نجمه المصري محمد صلاح، بعد غيابه خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، ومن المتوقع أن يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، رغم إعلان تعافيه من الإصابة، حيث يرغب كلوب في إشراكه تدريجيًا، خوفًا من تجدد الإصابة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد فريق برينتفورد في المرتبة الرابعة عشر بـ25 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برينتفورد

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

وسط الملعب: واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، ديوجو جوتا.