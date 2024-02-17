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موقف محمد صلاح من مواجهة ليفربول وبرينتفورد

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفتي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، موقف الدولي المصري محمد صلاح من مواجهة برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الممتاز لهذا الموسم.


ومن المقرر أن يشهد ملعب "جريفين بارك" مباراة برينتفورد أمام ليفربول.

وتحدث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة برينتفورد أمام ليفربول، حيث قال: "بالطبع، لقد شارك محمد صلاح في التدريبات الجماعية الكاملة، وبالتالي سيكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة برينتفورد غدًا".
وتابع: "مباراة برينتفورد تعد صعبة للغاية، فهم يلعبون بطريقة مميزة".
وأضاف: "يمتلكون قوة في التعامل مع الكرات الثابتة، بالإضافة إلى قوة لاعبهم نيال موباي".
وأختتم يورجن كلوب تصريحاته: "لدينا فريق جيد ولكننا نحتاج لوجود لاعبين متاحين لأطول فترة ممكنة، ومن المهم التنوع في الصفوف وتواجد لاعبين شباب، هكذا يجب أن يكون فريق كرة القدم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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