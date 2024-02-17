مصطفى شوبير يعلق على التعادل مع بلوزداد ويوجه رسالة لـ الشناوي

علق مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، على التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة والمؤجلة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “الاهلي خاض مباراة كبيرة أمام منافس قوي، وعلى أرضه وجمهوره”.

وتابع حارس الاهلي: “احترمنا الخصم، ونخوض كل مباراة بهعطدف الفوز لاغير، ولكن الأداء تراجع بسبب الإصابات ووجود لاعبين عائدين من المنتخب”.

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وأوضح: “المشاركة في المباريات تختلف عن التدريبات، وسرعة الأداء في اللقاءات الرسمية تكون أسرع”.

واختتم حارس الاهلي: “نعد الجماهير بالعودة في المرحلة المقبلة، وأتمنى السلامة لقائد الفريق محمد الشناوي والعودة في أقرب وقت”.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، حصدهم من انتصار و3 تعادلات.