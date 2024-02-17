"مصطفى شوبير الأفضل والشحات الأسوأ".. تقييم لاعبي الأهلي أمام شباب بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - حصد الأهلي نقطة ثمينة بالتعادل مع مضيفه شباب بلوزداد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الفريق الجزائري سلبيًا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب على "ملعب 5 جويلية 1962" .

وأعلن موقع "صوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات عن تقييمه لأداء لاعبي الفريقين وجاء مصطفى شوبير حارس الأهلي في المركز الأول.

وحصد مصطفى شوبير الذي شارك أساسيًا لغياب محمد الشناوي على 8.2 ليكون الأعلى تقييمًا في المباراة.

وتألق مصطف شوبير بشكل لافت أمام بلوزداد وتصدي لخمس تسديدات بنسبة نجاح 100% .

وجاء في المركز الثاني قلب الدفاع محمد عبد المنعم وحصل على 7.5 ثم ياسر إبراهيم وحصل على 7.3 .

وحل مروان عطية في المركز الرابع وحصل على 7.2 ثم محمد هاني وحصل على 7.1 درجة.

وبخلاف الخماسي السابق فقد حصل جميع اللاعبين الذين شاركو في المباراة على تقييم أقل من 7 درجات وهم:

علي معلول:6.9

أكرم توفيق: 6.9

أنتوني موديست: 6.9

محمد مجدي آفشة : 6.9

كريم فؤاد: 6.7

رضا سليم :6.6

إمام عاشور:6.6

طاهر محمد طاهر: 6.6

كهربا: 6.5

عمرو السولية: 6.5

حسين الشحات: 6.4