"على طريق الحضري".. كيف علق الجمهور على تألق مصطفى شوبير أمام شباب بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد القرش:

انتشر تريند "شوبير" على منصة "إكس" تويتر سابقا، بعد تألق مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وشهدت المباراة تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي في أكثر من لقطة أمام لاعبي شباب بلوزداد.

وعلق أحد الجماهير: "بداية عظيمة ومبشرة يا شوبير، استمر ربنا يحميك"، وأضاف آخر: "من حق شوبير الكبير أن يفتخر بشوبير الصغير".

وكتب أحد الجماهير: "مصطفي شوبير، علي طريق الحضري والشناوي وعظماء حراس المرمي في مصر".

وتعادل نادي الأهلي مع نظيره الجزائري، شباب بلوزداد، في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

المارد الأحمر سيلاقي منافسه ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل "23 فبراير 2024"، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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