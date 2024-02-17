شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة اسكواش أون فاير بمشاركة 5 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، منافسات ربع نهائي بطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.

و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.

وكان 5 لاعبين مصريين وهم، أمينة عرفي، منه وليد، هنا معتز، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، قد تأهلوا إلى الدور ربع النهائي.

وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي:

يوسف إبراهيم والاسكتلندي جريج لوبان

يوسف سليمان والأمريكي تود هارتي

هنا معتز والبلجيكية تيني جليس

أمينة عرفي والماليزية راشيل أرنولد

منه وليد وتوماتو هو لاعبة هونج كونج