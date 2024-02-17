ترتيب مجموعة الأهلى عقب التعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى بدورى الأبطال

تريب مجموعة الاهلى

1 ) فريق الاهلى .. 6 نقاط.

2 ) شباب بلوزداد الجزائرى .. 5 نقاط.

3 ) يانج أفريكانز التنزاني .. 5 نقاط.

4 ) ميدياما الغاني .. 4 نقاط.

موعد مباراة الأهلى وميدياما فى دورى الأبطال

يحل الأهلي ضيفا على ميدياما الجمعة المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

مروان عطية يغيب عن الأهلى فى مباراة ميدياما الغانى بدورى الأبطال

يغيب مروان عطية لاعب وسط الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا بسبب تراكم الإصابات بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت مساء اليوم ،الخميس، بالجزائر .