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ترتيب مجموعة الأهلى عقب التعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - أنتهت مواجهة الأهلى مع نظيرة شباب بلوزداد بالتعادل السلبى بين الفريقين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.

تريب مجموعة الاهلى 

 

1 ) فريق الاهلى .. 6 نقاط. 

 

2 ) شباب بلوزداد الجزائرى .. 5 نقاط. 

 

3 ) يانج أفريكانز التنزاني .. 5 نقاط. 

 

4 ) ميدياما الغاني .. 4 نقاط. 

موعد مباراة الأهلى وميدياما فى دورى الأبطال 

يحل الأهلي ضيفا على ميدياما الجمعة المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

مروان عطية يغيب عن الأهلى فى مباراة ميدياما الغانى بدورى الأبطال

يغيب مروان عطية لاعب وسط الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا بسبب تراكم الإصابات بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت مساء اليوم ،الخميس، بالجزائر .

 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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