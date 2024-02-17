شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة هيوستن لرجال الاسكواش بمشاركة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.

وضمنت مصر 6 مقاعد في ربع نهائي هيوستن، حيث كان الرباعي المصري، على فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد وعلى أبو العينين، قد تأهلوا خلال منافسات اليوم الأول، قبل أن يلحق بهم، مصطفى عسل ومازن هشام بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني من دور الـ 16.

وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي:

علي فرج وطارق مؤمن

كريم عبد الجواد وعلي أبو العنين

مصطفى عسل ومازن هشام

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة هيوستن عن نسخة العام الماضي، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على الإنجليزي محمد الشوربجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ24 على التوالي والـ 234 في تاريخها.