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إبراهيم سعيد: ياسر إبراهيم صمام أمان الأهلي ويسخر من طاهر محمد طاهر

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد  إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن ياسر إبراهيم لاعب الأهلي هو أفضل مدافع في مصر خلال الوقت الحالي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" ياسر إبراهيم هو صمام أمان النادي الأهلي وأفضل لاعب في الفريق في هذا الخط ويتفوق على محمد عبد المنعم".

وأضاف:" لدي تعليق على مستوى طاهر محمد طاهر، للأسف سلبي للغاية ومستواه لا يليق بمستوى لاعب في النادي الأهلي ويفسد هجمات النادي الأهلي وبلا أى خطورة".

وأتم إبراهيم سعيد: "هو لاعب فقط يقوم باختيار أفضل الأغاني للفريق وقت الاحتفالات، مع كامل الاحترام، هو لاعب غير مفيد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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