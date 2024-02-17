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إبراهيم سعيد: حسام حسن يُطالب السولية بعدم الاعتزال الدولي وشيكابالا في الحسابات

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن بعض القرارات من حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، طالب عمرو السولية لاعب الأهلي بعدم التفكير في الاعتزال الدولي، وهذا يعني احتمالية انضمامه لصفوف المنتخب بشكل كبير".

وأضاف: "حسام حسن منح محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك قبلة الحياة بأنه لا ينظر لعامل السن أو أي شئ سوى المستوى داخل الملعب، وهذا يعني في حال تألق شيكابالا مع الزمالك سيكون ضمن الحسابات".

وشدد إبراهيم سعيد على أن منتخب مصر خلال الفترة المقبلة لا يحتاج إلى عناصر من الفئة العمرية الكبيرة، بل يحتاج للفئة الشبابية بشكل أكبر من أجل تحقيق نتائج أفضل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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