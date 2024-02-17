شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى يوم الاثنين المقبل، 19 فبراير الجارى بتمام السابعة مساء، ضمن لقاءات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

البرتغالى جوزيه جوميز يستعد لظهوره الأول مع الزمالك في بطولة الدوري بعد فترة توقف طويلة للمسابقة، خاض خلالها أبناء ميت عقبة عدة مباريات ودية تعرف منها الخواجة الجديد على مستويات لاعبيه قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الساعات الماضية فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإسماعيلى ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجارى بملاقاة الإسماعيلى ضمن لقاءات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساء الاثنين المقبل، 19 فبراير الجارى.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري.

الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجاري.

ويختتم الزمالك مبارياته في شهر فبراير الجاري، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير الجاري.





القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوريوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. الراحلون عن الزمالك والصفقات الجديدةشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك ، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى، عمرو السيسي، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، علي ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكي، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.

وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.