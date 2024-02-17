شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر الجزائر بعد التعادل مع شباب بلوزداد فى دورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الأهلى منذ قليل الجزائر لبدء رحلة العودة إلى القاهرة عقب التعادل مع فريق شباب بلوزداد ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

و تعادل الأهلي سلبيًا مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأدار المباراة طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.

ومن المقرر أن يلاقى فريق الاهلي نظيرة ميدياما الغاني بملعب الأخير في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة.

ومن جانب أخر ؛ يغيب مروان عطية لاعب وسط الفريق عن مباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا بسبب تراكم البطاقات بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة شباب بلوزداد أمس.