شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى جولات دور الـ8 لتصنيف دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، الجولة الثانية من دور الـ8 للتصنيف بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وتشهد منافسات الجولة الثانية لقاءات بين كل من، الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الصيد والزهور مع الأهلى ووادى دجلة مع الزمالك.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات، والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.