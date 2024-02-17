شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ومازن هشام وعبد الجواد يتأهلون لنصف نهائي هيوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، علي فرج، مازن هشام وكريم عبد الجواد، إلى الدور نصف النهائي ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

فوز مازن هشام على مصطفى عسل حامل اللقب بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 7-11, 11-8, 1-11, 12-10.

فوز كريم عبد الجواد على مواطنه علي أبو العينين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-7, 3-11, 11-5, 11-9.

فوز علي فرج على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-8, 11-5, 11-9.