شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي ويوسف إبراهيم وسليمان يتأهلون لنصف بطولة نهائي اسكوتش أون فاير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، أمينة عرفي لاعبة الجزيرة، يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان لاعب النادي الأهلي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

نتائج السيدات:

فوز أمينة عرفي على راشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-3, 11-9, 11-6.

هزيمة هنا معتز أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 13-15, 11-2, 11-3.

هزيمة منه وليد أمام توماتو هو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-6.

نتائج الرجال:

فوز يوسف سليمان على الأمريكي تود هارتي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-9, 11-5, 11-4.

فوز يوسف إبراهيم على منافسه جريج لوبان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-5, 11-7, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.

و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.