شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يبدأ رحلة استكشاف الزمالك "المعدل" قبل كلاسيكو أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات الزمالك وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الابيض بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالدوري بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة، لاسيما فى ظل عملية الاحلال والتجديد التى مرت على الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الاخير.

ويلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء الاثنين 19 فبراير الجارى، مع فريق الإسماعيلى في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دورى Nile لكرة القدم، في أول مباراة تحت قيادة البرتغالى جوميز.

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى، عمرو السيسى، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، على ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكى، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.

وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندى موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

أغلق الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراة سيراميكا التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الثانية عشر من بطولة دورى nile، وبدأ التجهيز لمواجهة الزمالك الاثنين المقبل لضيق الوقت بين المباراتين.

ويجهز إيهاب جلال كلا من أحمد الشيخ القادم من الاتحاد السكندرى في الانتقالات الشتوية والذى غاب عن مباراة سيراميكا لعدم الجاهزية، وهشام محمد القادم من بيراميدز والذى غاب أيضا عن مباراة سيراميكا للإصابة، من أجل الاستعانة بهما أمام الزمالك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى.

ومن جانبه قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلى إن الإصابة التي تعرض لها الثلاثي حاتم سكر ومحمد نصر ومحمد حسن طفيفة وسينتظموا بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتم استبدال الثلاثي المذكور بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة سيراميكا والتي انتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف.

واضاف :”صفوف الفريق مكتملة والجميع على مايرام قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل ببطولة الدوري المحلي”.

وأكمل تصريحاته :”محمد فوزي ومحمد مخلوف يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف وسينتظمان بالتدريبات بعد اكتمال شفاءهما”.