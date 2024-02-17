شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: التعادل أمام شباب بلوزداد يقرب الأهلى من التأهل لدور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن رضاه بالتعادل أمام شباب بلوزداد، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب 5 جويلية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال قمصان، إن التعادل أمام شباب بلوزداد يعد نتيجة إيجابية للفريق، في ظل الظروف التي صاحبت الفريق مؤخرًا وعدم خوض مباريات لأكثر من 6 أسابيع.

وأشار قمصان، إلى أن الأهلى كان لديه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، سواء عن طريق طاهر أو حسين الشحات في شوط المباراة الأول.

وأوضح قمصان، أن شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسمية خلال الفترة الماضية، على عكس الأهلي الذي لم يلعب أي مباراة رسمية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

واختتم قمصان، أن التعادل يمنح الفريق فرصة للاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويأمل كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه منعاً لتكرارها في مباراة بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

ورفض الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .