شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه إيطاليا اليوم فى الجولة الثانية بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية ، اليوم السبت ، منتخب إيطاليا في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تحتضنها الإمارات، ولا بديل أمام منتخب مصر الا الفوز بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام الامارات ، للحفاظ على آماله في التأهل عن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الإمارات، إيطاليا وأمريكا.

وأعلن مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، القائمة النهائية للاعبين التى تشارك فى بطولة كأس العالم المقامة فى الإمارات فبراير الجاري.

وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفي على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.