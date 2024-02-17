شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية اليوم فى الأسبوع الثانى من مرحلة الصعود بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت، مباريات الأسبوع الثانى من مرحلة الصعود في دورى المحترفين، بين السكة الحديد مع بروكسى، ووادى دجلة مع غزل المحلة، حرس الحدود مع راية، ولافيينا مع بتروجت، وطنطا مع القناة.



لافيينا يواجه بتروجت لافيينا يواجه بتروجت

ويحل فريق بتروجت صاحب صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 46 نقطة، ضيفا على فريق لافيينا صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة، ويسعى سيد عيد مدرب الفريق البترولى إلى العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع حرس الحدود، فيما يتسلح لافيينا بعامل الأرض في إسقاط المتصدر ومواصلة نتائجه الرائعة بعد الفوز على القناة.





دجلة يلاقى غزل المحلة

ويستضيف فريق وادى دجلة صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، فريق غزل المحلة صاحب نفس الرصيد في المركز الثالث بفارق الأهداف، في مباراة نارية تساوى 6 نقاط، حيث يأمل الكرواتى توليتش في استعادة نغمة الانتصار وتأمين المركز الثانى، فيما يسعى أحمد عيد عبد الملك إلى مواصلة الأداء الرائعة واقتناص المركز الثانى والاقتراب خطوة مهم نحو إحدى بطاقتى العبور المباشر نحو الممتاز.



حرس الحدود مع راية حرس الحدود مع راية

ويلتقى فريق حرس الحدود صاحب المركز الرابع في ترتيب دورى المحترفين برصيد 37 نقطة، مع فريق راية في المركز العاشر والأخير برصيد 28 نقطة، ويأمل محمد مكى المدير الفني لحرس الحدود في استعادة طريق الفوز بعد التعادل مع بتروجت والتراجع إلى المركز الرابع، وحذر من انتفاضة فريق راية.



السكة يواجه بروكسى وطنطا مع القناة السكة يواجه بروكسى وطنطا مع القناة

وفي نفس التوقيت يواجه فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة مع بروكسى صاحب نفس الرصيد في المركز السابع، كما يلتقي فريق طنطا الثامن برصيد 30 نقطة مع القناة التاسع بنفس الرصيد.