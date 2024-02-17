شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة الشناوى لمصطفى شوبير بعد تألقه فى حماية عرين الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، على الإشادة بالمستوى الذى قدمه زميله مصطفى شوبير ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر الشناوي بصحبة مصطفى شوبير فى صورة تجمعه معبراً له عن تألقه أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وفى السياق ذاته، وصلت منذ قليل لمطار القاهرة بعثة النادى الأهلى برئاسة محمد الجارحى للقاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي

ورفض الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا. ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا. أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .



