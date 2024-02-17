شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة هيوستن لرجال الاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى العاشرة مساء اليوم، السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وكان 3 لاعبين مصريين قد تأهلوا إلى هذا الدور بعد تخطي ربع النهائي وهم: علي فرج، كريم عبد الجواد، ومازن هشام.

وجاءت منافسات اليوم كالتالي:

ـ علي فرج وكريم عبد الجواد

ـ مازن هشام والانجليزي محمد الشوربجي

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.