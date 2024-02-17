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كييزا يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة الـ25 من .

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في مركز حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: أليكس ساندرو - بريمر - جاتي.

في خط الوسط: كامبياسو - رابيو - لوكاتيلي - ماكيني - تيمثي ويا.

في خط الهجوم: ميليك - كييزا.

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن إنتر ميلان متصدر البطولة ، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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