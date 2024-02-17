كييزا يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن إنتر ميلان متصدر البطولة ، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة .

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي .

محمد يوسف

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