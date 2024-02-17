اخبار الرياضه

الليلة.. يوفنتوس يحل ضيفًا ثقيلاً على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة الـ25 من .

إقرأ أيضًا..

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن إنتر ميلان متصدر البطولة ، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة .

موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

وتنطلق صافرة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

وتنقل قناة “ AD SPORTS Premium 1 ” أحداث مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الجولة  الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي وذلك بصوت المعلق عصام عبده .

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا