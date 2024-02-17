الليلة.. يوفنتوس يحل ضيفًا ثقيلاً على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

إقرأ أيضًا..

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن إنتر ميلان متصدر البطولة ، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة .

موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

وتنطلق صافرة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

وتنقل قناة “ AD SPORTS Premium 1 ” أحداث مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الجولة الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي وذلك بصوت المعلق عصام عبده .