موقف بيرسي تاو من المشاركة في مباراة الاهلي ضد ميدياما الغاني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة ميدياما الغامي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاهلي قد تعادل أمس من دون أهداف أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري؛ وذلك بسبب شكوى عضلية لكثرة المباريات التي خاضها اللاعب مع منتخب جنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

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وعلم “كورة 365” أن موقف بيرسي تاو ما زال غير محسومًا حتى الآن بشأن المشاركة في مباراة ميدياما الغاني المقبلة، وأن طبيب الفريق أحمد جاب الله فضل عدم المجازفة به والانتظار لما بعد مباراة ميدياما الغاني لحين تعافي اللاعب من الإصابة بشكل نهائي.

ويلتقي الاهلي مع نظيره ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.