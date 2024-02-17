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سبب غريب يمنع كهربا من المشاركة مع الاهلي في مباراة ميدياما المقبلة

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محمود كهربا- الأهلي

محمود كهربا- الأهلي

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن احتمالية غياب محمود كهربا عن مباراة الاهلي المقبلة ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره ميدياما الغاني الجمعة المقبلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “بنسبة كبيرة محمود كهربا سيغيب عن مباراة الاهلي الإفريقية المقبلة ضد ميدياما الغاني؛ وذلك بسبب حضور حفل زفاف شقيقه”.

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واختتم: “الخبر غير مؤكد حتى الآن، ولكن بنسبة كبيرة كهربا سيغيب عن مباراة ميدياما الغاني المقبلة”.

ويلتقي الاهلي مع نظيره ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وما زال الاهلي يتصدر جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، وذلك برصيد ست نقاط، فيما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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