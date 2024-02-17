سبب غريب يمنع كهربا من المشاركة مع الاهلي في مباراة ميدياما المقبلة

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن احتمالية غياب محمود كهربا عن مباراة الاهلي المقبلة ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره ميدياما الغاني الجمعة المقبلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “بنسبة كبيرة محمود كهربا سيغيب عن مباراة الاهلي الإفريقية المقبلة ضد ميدياما الغاني؛ وذلك بسبب حضور حفل زفاف شقيقه”.

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واختتم: “الخبر غير مؤكد حتى الآن، ولكن بنسبة كبيرة كهربا سيغيب عن مباراة ميدياما الغاني المقبلة”.

ويلتقي الاهلي مع نظيره ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وما زال الاهلي يتصدر جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، وذلك برصيد ست نقاط، فيما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط.