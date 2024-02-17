يورجن كلوب: "سعيد بعودة صلاح للتدريبات.. والأمر كان صعبا في البداية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، سعادته بعودة قائد منتخب مصر محمد صلاح لتدريبات الأول، مشيرا إلى أن وجوده يمثل دفعة هائلة.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برينتفورد، ونقلها موقع ليفربول إيكو: "أنا سعيد للغاية لأن محمد صلاح يتدرب، وجوده يمثل دفعة هائلة، داخل وخارج الملعب".

وأضاف: " الأمر لا يتعلق بالأرقام التي ينتجها، بل بشخصيته، هو يريد أن يبدأ على الفور، لذا دعونا نرى، لقد كان الأمر صعبًا في البداية، بشكل خاص بسبب كل المناقشات التي دارت في مصر، لقد أصيب ولم يعوض ذلك".

وتابع: "المرة الأولى التي رأى فيها الجميع أنه لم يلعب معنا، فكروا أنه بالفعل يبدو الأمر سيئًا حقًا، لم أستطع أن أتخيل كيف سيكون الأمر بالنسبة لصلاح الذي يكون متاحًا دائمًا، ثم لمرة واحدة لا تكون متاحًا، والجميع يبكي ويصرخ من أجل أن تكون متاحًا، آسف فهو لا يزال إنسانًا".

وواصل: "هذا حدث منذ ثلاثة أو أربعة أسابيع بالفعل، تذكرون عندما تحدثنا عن ذلك، إذا وصلت مصر إلى النهائي، فقد يكون لديه فرصة، لكنه لم يكن ليحظى بفرصة، ولم نكن نعرف ذلك في تلك اللحظة، لقد عاد الآن، وهذا أمر جيد بالتأكيد بالنسبة له، إنه تحدي حقيقي".

واختتم كلوب: "محمد صلاح اللاعب الأكثر احترافية الذي قابلته على الإطلاق، لقد تعامل مع الأعباء بشكل جيد حقًا، دعونا نرى ما سينتجه الآن".

اقرأ أيضًا:

"نقطة ثمينة".. أول تعليق من نجم الأهلي أمام بلوزداد على التعادل

الأهلي يحتفي بعودة لاعبه من الإصابة

"بعد مباراة نارية".. الزمالك يحسم قمة كرة اليد أمام الأهلي لصالحه