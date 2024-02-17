مصدر يكشف قرار الأهلي باصطحاب وسام أبو علي لرحلة غانا.. وهذا مصير كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر النادي الأهلي اصطحاب وسام أبو علي لاعب الفريق، إلى غانا للمشاركة في مباراة ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأهلي يقرر اصطحاب وسام أبو علي لرحلة غانا، وبات اللاعب لائقا للمشاركة في المباراة لكن هذه المشاركة تظل حسب رؤية الجهاز الفني".

وأضاف: "وسام سيحصل علي التطعيمات الخاصة بالسفر و سيرافق الفريق، وحتى الآن الأهلي يسافر الثلاثاء إلى غانا على طائرة خاصة".

واختتم بشأن مصير كهربا: "سيتم الجلوس معه من جانب مارسيل كولر لبحث موقفه سواء بالسفر أو إعفائه".

وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

"نقطة ثمينة".. أول تعليق من نجم الأهلي أمام بلوزداد على التعادل

الأهلي يحتفي بعودة لاعبه من الإصابة

"بعد مباراة نارية".. الزمالك يحسم قمة كرة اليد أمام الأهلي لصالحه