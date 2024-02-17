شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب ديانج عن الأهلي أمام ميدياما.. واللاعب يخضع لجراحة فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، عن مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني المحدد لها الجمعة المقبل 23 فبراير الجارى بسبب الإصابة، حيث يعاني ديانج من آلام في الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة ستبعده عن الفريق قرابة الأربعة أسابيع على أقل تقدير.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام.

وغاب ديانج عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أمس ، الجمعة، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي بسبب الإصابة.

ووصلت بعثة النادى الأهلى للقاهرة صباح اليوم برئاسة محمد الجارحى للقاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى أقيمت مساء أمس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي.