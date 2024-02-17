شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود كريم طارق وأحمد الشيخ أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود الثنائى كريم طارق وأحمد الشيخ في مباراة فاركو بعد تعافيهما من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد، ونفذ اللاعب برنامجا تأهيليا طوال فترة توقف الدوري حتى استعاد فورمته الفنية والبدنية.

وواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة، قبل أن يتعافى مؤخراً وينتظم في التدريبات.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل 25 فبراير باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 11 .

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق.