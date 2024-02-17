شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر يخوض انتخابات الاتحاد الأفريقي للطائرة على منصب نائب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد مارس المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة قد خاطب نظيره المصري لتحديد الأسماء التي يرغب الاتحاد المصري فى ترشيحها فى لجان الاتحاد الأفريقي بالانتخابات المقبلة.

وأرسل الاتحاد المصري للكرة الطائرة ترشيحاته وجاءت كالتالي: ياسر قمر على مقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري، على منصب عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي ، و هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لعضوية اللجنة الإعلامية، وترشيح وليد عبد الصمد في عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي و عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، لعضوية لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقي.

ووافق الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة مؤخرا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.