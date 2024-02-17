شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يدرس المقاولون من بوابة إنبي قبل مواجهة الاثنين فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة تامر مصطفى، بالمباريات السابقة للمقاولون العرب وآخرها مواجهة إنبي فى الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف، لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى ذئاب الجبل، قبل مواجهة الاثنين المرتقبة.

ويستأنف فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة المقاولون العرب، في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة دوري NILe، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر الاثنين.

وكان مودرن فيوتشر قد خسر في مباراة الجولة الماضية أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس الماضي على ستاد غزل المحلة بالجولة 12 من عمر المسابقة المحلية.

وتعتبر مباراة بلدية المحلة هي أول مهمة رسمية لتامر مصطفى المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر، والذي تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفا لحسام حسن الذي رحل لتدريب المنتخب الوطني.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل في لقاء واحد، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.