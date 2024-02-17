شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يخوضون منافسات نصف نهائى بطولة اسكواش أون فاير الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثامنة مساء اليوم، السبت، منافسات نصف نهائي بطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان 3 لاعبين من مصر قد نجحوا فى اجتياز ربع النهائي وصولا إلى نصف النهائي وهم، أمينة عرفي، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالتالي:

ـ أمينة عرفي والأمريكية صابرينا صبحي

ـ يوسف إبراهيم ويوسف سليمان

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.

و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.