شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع برنامج الأهلى فى غانا بجلسة مع معاونيه فى التتش غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع جهازه المعاون غداً الأحد لوضع برنامج الفريق فى رحلة غانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة النادى الأهلى برئاسة محمد الجارحى إلى القاهرة صباح اليوم، السبت، قادمة من الجزائر بعد خوض مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي فى 3 مباريات متتالية بدوري أبطال أفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويأمل كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه منعاً لتكرارها في مباراة بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

ورفض الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.