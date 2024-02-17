شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب مروان حمدى عن الإسماعيلى فى مواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب مروان حمدى مهاجم الاسماعيلى فى مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك، فى المباراة المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري والمقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها مروان حمدى لاعب الإسماعيلي إصابته بمزق فى وتر العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة شهر، ووضع طبيب الفريق برنامجا تأهيليا للاعب حتي يعود للانتظام فى التدريبات.

من جهته يعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات الزمالك وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الابيض بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالدوري بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة، لاسيما فى ظل عملية الاحلال والتجديد التى مرت على الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الاخير.

ويجهز إيهاب جلال كلا من أحمد الشيخ القادم من الاتحاد السكندرى في الانتقالات الشتوية والذى غاب عن مباراة سيراميكا لعدم الجاهزية، وهشام محمد القادم من بيراميدز والذى غاب أيضا عن مباراة سيراميكا للإصابة، من أجل الاستعانة بهما أمام الزمالك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى.

من جهته قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلى، إن الإصابة التي تعرض لها الثلاثي حاتم سكر ومحمد نصر ومحمد حسن طفيفة وسينتظموا بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتم استبدال الثلاثي المذكور بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة سيراميكا والتي انتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف.

واضاف، ”صفوف الفريق مكتملة والجميع على مايرام قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل ببطولة الدوري المحلي، أما محمد فوزي ومحمد مخلوف فيخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف، وسينتظمان بالتدريبات بعد اكتمال شفائهما”.